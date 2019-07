Vijfvoudig All Star Al Horford (Boston) verhuist naar Philadelphia

De Dominikaanse basketvedette Al Horford zet zijn carrière in de NBA verder bij Philadelphia. De Sixers maakten zijn komst woensdag bekend op de clubwebsite.

De 33-jarige Horford komt over van de Boston Celtics, die hij na drie seizoenen verlaat. Tussen 2007 en 2016 droeg de center (2m08) het shirt van Atlanta.

Horford is een vijfvoudig All Star (2010, 2011, 2015, 2016 en 2018). De voorbije twaalf jaar haalde hij met zijn team telkens de play-offs. Vorig seizoen was hij bij Boston goed voor 68 wedstrijden en gemiddeld 13,6 punten per match. De Celtics verloren in de halve finale van de Eastern Conference tegen Milwaukee. Philadelphia ging er in hetzelfde stadium uit tegen Toronto, de latere kampioen.

De 76ers maakten woensdag ook bekend dat Tobias Harris zijn contract heeft verlengd. De 26-jarige forward stapte in februari over van de LA Clippers. Hij maakte voor de Sixers gemiddeld 18,2 punten per wedstrijd.

