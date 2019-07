Moeder nam dochter mee de dood in bij gezinsdrama Arendonk

De moeder en haar 11-jarige dochter die dood zijn aangetroffen in een woning in Arendonk in de Kempen, zijn vermoedelijk bij een gezinsdrama om het leven gekomen.

Een man, T.B., uit Arendonk zou dinsdag toen hij thuiskwam zijn vriendin en dochter (11) dood aangetroffen hebben in huis. De man, die in de scheepvaart werkt, waarschuwde vervolgens onmiddellijk de politie. Volgens Het Nieuwsblad zou de man enkel z'n vriendin gevonden hebben en was het de politie die het lichaam van de 11-jarige dochter ontdekte. De man zou pas na enkele uren te horen hebben gekregen dat zijn dochter overleden was.

Volgens Het Laatste Nieuws vermoeden speurders dat de vrouw eerst het meisje doodschoot en daarna zichzelf van het leven beroofde. Ze gebruikte daarvoor mogelijk een pistool uit de wapencollectie in het huis. Ook de familie van de vrouw vermoedt dat ze zichzelf om het leven heeft gebracht, schrijft Het Nieuwsblad.

T.B. werd aanvankelijk meegenomen voor verhoor, maar mocht later opnieuw naar huis vertrekken. Hij wordt niet als een verdachte gezien. Het ziet ernaar uit dat het om een gezinsdrama gaat, maar dat wil het parket van Antwerpen niet bevestigen. ‘Alle pistes blijven open’, is te horen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.