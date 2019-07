Onderzoek naar Google na gelekte huiskamer-opnames

De kans is zeer groot dat er een onderzoek komt naar Google omdat er opnames van de Google Home-luidsprekers terechtkomen bij onderaannemers. Dat zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit aan VRT.

Slimme luidsprekers als de Google Home en de Amazon Echo reageren, via hun ingebouwde microfoon, op gesproken commando’s. Wie zo’n toestel in huis haalt, weet dus dat Google of Amazon, althans hun computers, ‘meeluisteren’. Maar blijkbaar luisteren er ook mensen, en die werken niet noodzakelijk voor Google en Amazon zelf. Dat blijkt uit een reportage van de VRT.

Ging Google daardoor in de fout? ‘Ik ga me nog niet uitspreken in dit dossier, maar het roept interessante juridische vragen op’, zegt David Stevens, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), aan VRT. ‘We moeten kritische vragen stellen, bijvoorbeeld: hoe lang houdt Google die gegevens bij? En voor wat worden de opnames nog gebruikt?’

Het is volgens Stevens ook onduidelijk of Google wel duidelijk genoeg aangeeft dat het fragmenten beluistert en ook opslaat. ‘De vraag is of Google in de toekomst nog andere doeleinden heeft met die opnames. Wil het zo de gepersonaliseerde advertenties nog verbeteren? En worden die fragmenten tientallen jaren bijgehouden? Dat lijkt disproportioneel.’

Stevens benadrukt dat het onderwerp spraaktechnologie sowieso op de Belgische en Europese agenda staat. ‘Het is een belangrijk discussiepunt. Ik volg het technische argument dat het algoritme niet alles kan oppikken en dat sommige fragmenten door professionals beluisterd moeten worden, maar dat moet puur vertrouwelijk zijn en kan niet in de nationale media terechtkomen.’

‘Mensen die zich ontstemd voelen door dit nieuws kunnen zeker een klacht indienen. De GBA kan ook op eigen initiatief een onderzoek openen’, benadrukt Stevens. Mocht Google ooit veroordeeld worden, kunnen de boetes alleszins oplopen. ‘De voorbije weken werd in Frankrijk 50 miljoen boete opgelegd aan Google, in het Verenigd Koninkrijk zelfs 100 miljoen’, aldus Stevens.