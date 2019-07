Experimenteel Anderlecht wint prestigieuze oefenwedstrijd tegen Benfica Lissabon

Anderlecht heeft in Lissabon de oefenwedstrijd tegen het grote Benfica gewonnen met 1-2. Een opsteker voor coach Vincent Kompany, die zelf niet in actie kwam.

Geen Vincent Kompany of Samir Nasri in de kern bij Anderlecht, Kompany stond actief te coachen aan de zijlijn.

De wedstrijd in het Estadio da Luz stond in het teken van de afscheidnemende Jonas, maar daar trok Anderlecht zich niets van aan. Topaankoop Michel Vlap stond wel aan de aftrap en hij kreeg het gezelschap van een groep spelers die vorig seizoen erg weinig aan spelen toekwamen. Josue Sa mocht in een experimenteel elftal opdraven als kapitein en werd zo in Portugal ook even in de etalage gezet. Kayembe was de linksback van dienst, Lutonda speelde tegen zijn voet rechtsback en voorin stond Isaac Thelin in de spits. Doelman Davy Roef kreeg voluit zijn kans van Kompany, net als jeugdspelers Ait El Hadj, Sieben Dewaele en Jeremy Doku. Antonio Milic en Luka Adzic vervolledigden de basiself.

De eerste helft werd een daverend succes voor paars-wit. Een afgeweken schot van Doku belandde via Vlap in doel en een rake kopbal van Thelin op hoekschop brachten de Brusselaars aan de pauze op 0-2. Na rust slaagde Benfica er niet meer in die achterstand teniet te doen. Chiquinho tikte nog van dichtbij de 1-2 tegen de touwen, maar daar bleef het bij.

Voor Anderlecht een mooie opsteker na de 5-2 pandoering van afgelopen weekend bij Ajax.

Doelpunten: 35’ Vlap 0-1, 40’ Thelin 0-2, 68’ Chiquinho 1-2

Anderlecht: Roef, Lutonda, Milic (60’ Guldix), Kayembe, Dewaele (46’ Kums), Doku (60’ Daskevics), Vlap (46’ Gerkens), Adzic (46’ El Kababri), Ait El Hadj (46’ Leoni), Sá (46’ Lawrence) en Isaac Thelin (46’ Dauda)