Vrouw zegt dat Epstein haar verkrachtte toen ze vijftien was

Jennifer Araoz beschuldigt de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein in een interview met NBC News van verkrachting.

Araoz, die nu 32 jaar is, zegt dat ze door een vrouw aan haar middelbare school in New York werd benaderd toen ze veertien jaar was. Na verschillende ontmoetingen zei ze dat Epstein haar kon helpen met haar droom van een acteercarrière.

De eerste ontmoetingen met Epstein en de vrouw waren vriendschappelijk. Ze praatten, ze kreeg wijn en 300 dollar na elk bezoek. Uiteindelijk sprak ze alleen met Epstein af. En toen begon volgens haar het seksueel misbruik.

Araoz vertelt hoe ze als veertienjarige Epstein in haar ondergoed masseerde. Dat deed ze naar eigen zeggen een of twee keer per week. Het bezoek eindigde nadat Epstein zichzelf voor haar had bevredigd. Volgens haar wist hij dat ze minderjarig was.

Toen ze vijftien was, zou Epstein haar verkracht hebben. ‘Ik was doodsbang en zei dat hij moest stoppen’, zegt ze. ‘Hij wou niet stoppen. Hij wist perfect waar hij mee bezig was.’

Daarna is ze nooit meer bij hem langsgegaan. Ze gaf zichzelf de schuld van wat er was gebeurd en kampte met depressie en angstaanvallen. Ze vertelde het aan niemand, ook niet aan de politie. Daar heeft ze nu spijt van. ‘Dan had hij het misschien niet met andere meisjes gedaan. Ik voel me erg schuldig.’

Uiteindelijk deed ze haar verhaal wel aan haar moeder, een ex-vriend en twee goede vrienden. Zij bevestigen aan NBC dat Araoz het verhaal jaren geleden heeft verteld. Nu wil ze wel een klacht indienen tegen Epstein.

De nieuwe beschuldiging komt twee dagen nadat het parket de miljardair heeft aangeklaagd voor het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Epstein pleit onschuldig.