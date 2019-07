Vierdagenweek bij gemeente Sint-Joost-ten-Node

De Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node voert vanaf januari 2020 de vierdagenweek – zonder loonverlies – in voor gemeentepersoneel ouder dan 55 jaar. Dat kondigde burgemeester Emir Kir (PS) aan.

De gemeente sloot maandag een akkoord met de vakbonden over een ontwerp van gemeentelijk reglement dat het regime mogelijk maakt.

De maatregel slaat op alle contractuele en statutaire gemeenteambtenaren van 55 jaar en ouder, die voltijds voor de gemeente werken. Volgens Kir zullen het vakantiegeld, de eindejaarspremie en het pen­sioen berekend worden op basis van een voltijdse betrekking.

‘We hopen dat de maatregel op termijn vanaf het begin van de loopbaan van kracht kan worden’, zegde Kir.

Wie van de vierdagenweek wil gebruikmaken, moet minstens twee maanden voordien een aanvraag indienen. Het schepencollege beslist of de betrokkenen in aanmerking komen of niet, rekening houdend met garanties voor de continuïteit van de dienst.

In totaal komen 120 mensen in aanmerking, of een vijfde van het gemeentepersoneel. Vanaf volgend jaar trekt Sint-Joost een bedrag uit van 700.000 euro.

De beslissing moet na het zomerreces nog formeel bekrachtigd worden door de gemeenteraad.