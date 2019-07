Allerlaatste VW Kever van de band gerold

In het Mexicaanse Puebla is woensdag de allerlaatste VW Beetle, de moderne versie van de kever, van de band gerold.

De allerlaatste Kever rolde de fabriek uit onder begeleiding van mariachi’s en omringd door de arbeiders van de fabriek.

De fabriek in Mexico produceerde sinds 1997 meer dan 1,7 miljoen exemplaren van deze auto. Het was de laatste fabriek waar de auto’s nog gemaakt werden. Daarmee is een einde gekomen aan zeven decennia van autogeschiedenis.

De VW Kever werd deels ontworpen door Ferdinand Porsche, in opdracht van Adolf Hitler. Het moest een auto voor het volk worden.

Volkswagen kondigde het einde van de productie vorig jaar aan. De autobouwer wil zich toeleggen op grotere gezinsauto’s en elektrische wagens.