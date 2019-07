Alexis De Sart ruilt Sint-Truiden voor Antwerp, Cristian Ceballos ontbindt contract

Alexis De Sart verkast van Sint-Truiden naar Antwerp. Dat deelde zijn nieuwe club woensdag mee. De 22-jarige middenvelder tekende een contract voor vijf jaar bij de Great Old. Cristian Ceballos ontbindt dan weer zijn contract bij STVV.

De Sart maakte in 2015 zijn profdebuut bij zijn jeugdclub Standard. Een jaar later stapte de belofte-international over naar Sint-Truiden.

Cristian Ceballos ontbindt contract bij Sint-Truiden

Ook Cristian Ceballos verlaat STVV, de Spaanse middenvelder heeft zijn contract bij Sint-Truiden ontbonden. Dat deelde de Limburgse eersteklasser woensdag mee. De 26-jarige ex-speler van Tottenham, een jeugdproduct van Barcelona, betaalt zelf een compensatie aan de club.

Foto: Photo News

“Het was de keuze van de speler om na drie seizoenen nieuwe oorden op te zoeken”, verklaart Sint-Truiden. “Omwille van de blessurelast besliste hij nu zelf om zijn contract bij STVV te beëindigen. De speler betaalt een compensatie aan de club. Woensdagochtend nam hij afscheid van de voltallige spelersgroep.”

Sint-Truiden nam Ceballos in 2016 op huurbasis over van Charlton Athletic. Een jaar later werd de overstap definitief gemaakt. Ceballos kwam in drie seizoenen aan 59 wedstrijden voor STVV. Het seizoen 2017-2018 miste hij door blessures bijna volledig. Waar Ceballos zijn carrière voort zal zetten, is nog niet duidelijk. Hij is met verscheidene clubs in onderhandeling. Bij Sint-Truiden had hij nog een contract voor één seizoen.