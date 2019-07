WIMBLEDON. Spanjaard speelt halve finale tegen Djokovic, gemengd dubbel van “MurRena” is voorbij

David Goffin was niet opgewassen tegen een oppermachtige Novak Djokovic in de kwartfinales van Wimbledon. De Spanjaard Roberto Bautista Agut wist zich wel te plaatsen voor de halve finales. In het gemengd dubbel is het avontuur van Andy Murray en Serena Williams (kortweg “MurRena”) voorbij.

De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. Hij versloeg de Argentijn Guido Pella (ATP 26) met 7-5, 6-4, 3-6 en 6-3. Voor de 31-jarige Bautista Agut is het zijn eerste halve finale op een grandslam. Eerder dit jaar tekende hij met een kwartfinale op de Australian Open al voor een persoonlijke mijlpaal. Op Wimbledon was een achtste finale (in 2015 en 2017) tot dusver zijn beste resultaat.

Bautista Agut schakelde op weg naar de laatste vier onder meer Steve Darcis (ATP 221), die opgaf in de tweede ronde, en de Russische topper Karen Khachanov (ATP 9) uit.

Guido Pella was tot voor deze Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde van een grandslam geraakt. De 29-jarige Argentijn klopte de voorbije week onder anderen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8), vorig jaar nog finalist in Londen, en de Canadees Milos Raonic (ATP 17), runner-up in 2016.

Roberto Bautista Agut neemt het in de halve finales op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Die klopte David Goffin (ATP 23) met 6-4, 6-0 en 6-2.

Foto: EPA-EFE

Avontuur van Murray en Serena is voorbij

Het gezamenlijke avontuur van de tennistoppers Andy Murray en Serena Williams in het gemengd dubbelspel is voorbij. Het illustere gelegenheidsduo bleek in de derde ronde niet opgewassen tegen de Braziliaan Bruno Soares en de Amerikaanse Nicole Melichar. Soares en Melichar, het eerste reekshoofd, zegevierden na anderhalf uur tennis in drie sets (6-3, 4-6 en 6-2). In de beslissende set konden Murray en Williams het sterke spel uit de tweede set niet meer voortzetten, de fanatieke steun van het publiek op Court 2 ten spijt.

Soares en Melichar spelen in de kwartfinales tegen de Nederlander Matwé Middelkoop en de Chinese Yang Zhaoxuan. Zij versloegen eerder op de dag de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en de Amerikaanse Jennifer Brady in drie sets (6-2, 6-7 (5/7) en 6-4).