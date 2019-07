Mokerslag voor Beerschot: ‘Competitiestart uitstellen’

Beerschot wil dat de competitiestart in eerste klasse wordt uitgesteld na de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS).

De eis komt er na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS), dat eerder op de dag besliste dat KV Mechelen komend seizoen in 1A mag uitkomen, net zoals Waasland-Beveren. Beerschot en Lokeren hadden die de vrijgekomen plaatsen in de hoogste afdeling kunnen innemen, maar moeten nu toch in 1B starten.

Beerschot roept de Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) op ‘hun verantwooordelijkheid te nemen’.

‘We hebben kennisgenomen van de toch wel erg teleurstellende beslissing van het BAS’, begon Beerschot-advocaat Walter Damen de persconferentie. ‘Het BAS heeft zich bij haar beslissing duidelijk enkel gebaseerd op de term “betrokken seizoen” in het reglement. Dit heeft volgens ons niets te maken met de geest van het reglement. Elk team kan op die manier wedstrijden proberen te regelen op het einde van het seizoen. Dit is een voetballand als België onwaardig.’

Damen kwam vervolgens bij de eis van de Antwerpse club. ‘We vragen aan de KBVB en de Pro League om op zeer korte termijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Elke officiële instantie in België heeft de poging tot matchfixing als bewezen geacht. We willen dat de competitiestart wordt uitgesteld en dat Beerschot zal toegelaten worden in 1A. Het is aan de KBVB en de Pro League om ervoor te zorgen dat eerlijke ploegen, zoals wij, niet worden gestraft in deze zaak.’

Operatie Schone Handen had aan het licht gebracht dat KV Mechelen tegenstander Waasland-Beveren op de laatste speeldag van seizoen 2017/2018 benaderd had om zijn wedstrijd zeker te kunnen winnen. Ondanks het feit dat Malinwa kampioen was geworden in 1B had de voetbalbond daarom beslist dat geel-rood niet mocht promoveren. Maar de club ging met succes in beroep bij het BAS.