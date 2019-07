Stormloop van toeristen op Uluru: ‘Dit is Disneyland niet’

Uluru, de bekende rots in de Australische outback, wordt vanaf 26 oktober verboden terrein voor toeristen die de top willen bereiken. Dat lonkende verbod leidt nu echter tot massatoerisme en overlast op en rond de rots.

Kijken mag, beklimmen niet meer. Dat is vanaf 26 oktober het devies voor de iconische rots Uluru in Australië. De grote rode rotsformatie, die op de Unesco-lijst met werelderfgoed staat, wordt dan onverbiddelijk afgesloten voor klimmers. De rots is een heilige site voor de Aboriginalgemeenschap Anangu. ‘Dit is geen speelplaats of themapark zoals Disneyland’, zei Anangu-leider Sammy Wilson in het verleden over de beslissing.

Klimmers, zowel toeristen als Australiërs, willen in de laatste maanden voor het verbod nog van de gelegenheid gebruiken om de rotsformatie een (laatste) keer te beklimmen. Dat leidt, volgens het Australische ABC News, tot chaotische toestanden in de omgeving. Alle kampeerplekken zitten bomvol, en mensen overnachten zelfs illegaal naast de weg.

Een eigenares van een camping op zo’n 100 kilometer van Uluru omschrijft de situatie aan ABC als ‘hectisch’. ‘Mensen wildkamperen, maken kampvuren en dumpen hun vuilnis.’ Er zijn volgens haar maar een paar plaatsen waar mensen hun afval kunnen achterlaten. ‘Verschillende bezoekers willen ook niet in de rij staan om hun afval uit de caravan te lozen.’

Een andere vrouw vertelt dat ze al jaren naar Uluru gaat, maar dat ze deze taferelen nog nooit gezien heeft. Ze vergelijkt de voortdurende stroom aan caravans zelf met de ‘processierupsen’.

A friend of mine is down at Uluru at the moment & sent me this picture - saying it’s the busiest they’ve seen it, & there’s cars parked either side of the road for about 1km leading up to the car park at the base. pic.twitter.com/3cGQVUTYHd — Katrina Beavan (@katrina_beavan) 10 juli 2019

‘Please, don’t climb’

Uluru is een van de populairste toeristische bestemmingen in Australië, met jaarlijks meer dan 250.000 bezoekers. Slechts 16 procent waagt zich aan de steile en gevaarlijke beklimming van 1,6 kilometer. Minstens 36 mensen kwamen daarbij al om het leven

Over het verbod om Uluru te beklimmen werd jaren gediscussieerd. Op een officiële website van de Australische overheid stond als kop boven de informatie over de populaire toeristische bestemming: ‘Please, don’t climb.’ Een vreemd advies. ‘Het is niet verboden, maar in het licht van onze wetten en cultuur vragen we u om het niet te doen’, was de verklaring.

De milieu-impact van de klim is immers groot. De rots is al stevig geërodeerd door de duizenden klimmers die zich jaarlijks aan Uluru wagen. ‘Er zijn geen toiletten en als het regent, spoelt alles van de rots af. Dat is niet goed voor de dieren en de planten’, aldus de officiële uitleg. Bovendien vroegen de Aboriginals al jaren om hun ‘heilige plek’ te beschermen.