Hoe zit het nu met Europees voetbal van KV Mechelen na uitspraak van het BAS? En wat zijn de gevolgen voor onze competities?

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft woensdag beslist dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet gestraft kunnen worden, omdat de bondsactie tegen beide clubs te laat werd ingesteld. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Maar hoe zit het nu met Europees voetbal? En wat zijn de gevolgen voor onze competities.

Het BAS nam alleen een beslissing over de degradatie en het competitieverloop. KV Mechelen kan nog wel bestraft worden met boetes, uitsluiting van bekervoetbal, uitsluiting van Europeees voetbal en/of puntenaftrek tot maximaal min twaalf. De kans is klein dat het BAS daarover een beslissing neemt voor de start van de Europese competitie, dus ligt de bal in het kamp van de UEFA. De KBVB liet alvast weten dat het de UEFA op de hoogte zal brengen van de uitspraak en onthoudt zich verder van commentaar.

Maar voor het BAS KV Mechelen die sancties kan opleggen, moet het eerst nog paar hordes nemen. Ten eerste het argument weerleggen dat de rechten van de verdediging van KV Mechelen geschonden zijn in het onderzoek (geen inzage strafdossier). Vervolgens kunnen ze pas oordelen over de grond van de zaak en over de schuldvraag van de bestuurders. Tot slot moeten ze aantonen dat de club toerekenbaar is voor de daden van de bestuurders.

Onder voorbehoud behoudt KV Mechelen als bekerwinnaar dus zijn ticket voor de groepsfase van de Europa League, waardoor AA Gent met lege handen achter blijft en Antwerp straks tegen Viitorul speelt in de tweede voorronde van de Europa League.

KV Mechelen uitsluiten van Europees voetbal houdt ook risico’s in voor UEFA. Als zij morgen beslissen om KV niét toe te laten en het BAS later zou oordelen dat KV geen sancties kon worden opgelegd, dan kan Malinwa een miljoenenclaim van de UEFA eisen.

De gevolgen voor onze competities:

KV Mechelen: stijgt naar 1A.

Waasland-Beveren: werd aanvankelijk vrijgesproken en blijft ook nu in 1A. Lokeren trok naar het BAS omdat het vond dat naast Mechelen ook Waasland-Beveren moest zakken in de matchfixingzaak, maar het BAS volgde hier het oordeel van de Geschillencommissie.

Beerschot: blijft in 1B nadat het de finale voor promotie verloor van KV Mechelen. Was aangeduid als stijger toen Mechelen veroordeeld werd door de Geschillencommissie. KVM trok naar het BAS en kreeg daar nu dus gelijk.

Lokeren: degradeert naar 1B. De Waaslanders eindigden laatste in de Jupiler Pro League en hoopten met een veroordeling van Mechelen én Waasland-Beveren dat er twee plaatsen zouden vrijkomen in 1A, maar dat gebeurt dus niet.

Tubeke: is de sportieve zakker in 1B en degradeert naar eerste amateur. Trok naar het BAS om een degradatie van KV Mechelen naar eerste amateur te bekomen als laatste strohalm.

Pro League bevestigt kalender

De Pro League onthoudt zich voorlopig van commentaar maar bevestigt wel de samenstelling van de reeksen in 1A en 1B zoals voorgesteld op de kalenderpresentatie op 1 juli. “De uitspraak heeft als gevolg dat de samenstelling van de reeksen 1A en 1B voor het komende seizoen 2019-2020 niet meer gewijzigd wordt en dat de speelkalenders die op 1 juli werden bekendgemaakt definitief zijn”, klinkt het in een persbericht.

Op de eis van Beerschot om de competitiestart uit te stellen, gaat de Pro League niet in. Wel laat woordvoerder Stijn Van Bever weten dat er woensdag naar gekeken wordt naar de vraag van Beerschot. De Ratten hekelden dat het BAS voorbijgaat aan de geest van het reglement. Wellicht zal de Pro League woensdag ook samenzitten met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om het over de tussentijdse uitspraak van het arbitragecollege te hebben.

KV Mechelen opent het seizoen op 27 juli bij Zulte Waregem. Een week eerder speelt de bekerwinnaar de Supercup tegen KRC Genk. Waasland-Beveren start met een thuismatch tegen Club Brugge. Beerschot en Lokeren vatten de competitie aan in 1B, Tubeke zakt naar de eerste amateurklasse.