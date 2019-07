Wout van Aert moet in Colmar enkel buigen voor beresterke Peter Sagan

De eerste etappe doorheen de Vogezen kende een verwacht scenario. Tim Wellens sprokkelde nuttige punten in de strijd om de bergtrui, de rasspurters werden in de finale overboord gegooid zodat een uitgedund peloton in Colmar voor de bloemen spurtte. En daarin stond geen maat op Peter Sagan. Hij haalde het voor Van Aert en Trentin.

Geen voer voor spurters, deze vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk. De 175 kilometer tussen Saint-Dié-des-Vosges en Colmar wachtte de renners nog niet het hooggebergte maar met twee hellingen van derde en twee van tweede categorie moest dit een etappe worden die het petje van de echte spurters te boven ging. Een overgangsetappe dus en dat betekende dat er heel veel interesse bestond om mee te gaan in de vroege vlucht.

En dan steekt Thomas De Gendt de neus aan het venster. De officiële start was nog maar net gegeven of de Oost-Vlaming trok ten aanval, gevolgd door onder anderen Oliver Naesen en Jasper Stuyven. Het peloton liet niet begaan en dus trok Tim Wellens naar het front. Opnieuw liet het peloton niet begaan en was het aan De Gendt om een poging te ondernemen. Maar hoe hard hij en zijn twee medevluchters ook probeerden, ze geraakten niet uit de greep van het peloton. Vierde keer goede keer? Mads Wurtz-Schmidt (Katusha), Simon Clarke (EF) en Tom Skujins (Trek-Segafredo) kregen plots wel enige ruimte. Tim Wellens rook het gevaar en maakte als enige nog de sprong naar het drietal vooraan.

Vier leiders dus en die samenstelling kreeg de goedkeuring van het peloton. Wellens, leider in de bergprijs, was geen bedreiging voor de gele trui. Simon Clarke was met iets meer dan vijf minuten achterstand de best geplaatste renner.

Veel voorsprong kreeg het viertal echter niet. Eens de kloof van twee minuten bereikt, namen de ploegmaats van Sagan en Matthews de leiding over in het peloton. Wellens pikte wel de nodige bergpunten mee door als eerste boven te komen op de Côte de Grendelbruch (3de) en de Côte du Haut-Koenigsbourg (2de) en als tweede de top van de Côte des Trois-Epis (2de) te ronden. Hierdoor kwam de bollentrui iets steviger om de schouders van de Limburger van Lotto-Soudal te zitten.

Spurters lossen

De Côte des Trois-Epis was voor alle spurters met naam de zwanenzang. BORA hansgrohe zorgde voor een strak tempo waardoor een groepje met Ewan, Viviani, Kristoff en Groenewegen prompt overboord ging. Bleven voorlopig over: Sagan, Matthews maar ook een alweer imponerende Wout van Aert.

Vooraan versnelde Skujins maar het peloton was duidelijk zinnens om de kloof te dichten. Wellens en co werden nog voor het begin van de laatste beklimming begrepen maar ook . Sunweb dreef het tempo op in dienst van Matthews waardoor nog enkele spurters, De Buyst bijvoorbeeld, overboord werden gegooid. De laatste bergpunten waren voor Xandro Meurisse. De West-Vlaming kwam als eerste boven op de laatste helling van de dag.

Snelle afdaling

De afdaling naar Colmar was snel en smal maar iedereen geraakte zonder kleerscheuren beneden. Er restte nog tien kilometer tot de finish waarin het maar de vraag was of aanvallers er eventueel nog in zouden slagen het pelotonnetje te verschalken. Ex-wereldkampioen Rui Costa was de eerste die een gooi deed naar persoonlijke glorie maar Sunweb hield alles onder controle. Spurten dus en daarin toonde Peter Sagan nog maar eens zijn meesterschap, goed voor zijn twaalfde etappezege ooit in de Tour.