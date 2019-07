Groot-Brittannië vijf jaar langer op F1-kalender

De GP van Groot-Brittannië blijft vijf jaar langer op de F1-kalender, dat nieuws werd woensdagnamiddag tijdens een extra persconferentie op het circuit van Silverstone aangekondigd.

De voorbije maanden was er steeds meer onzekerheid over de Britse GP. Nadat de BRDC het vorige contract vroegtijdig had ontbonden dreigde Silverstone en daarmee ook de Britse GP van de F1-kalender te verdwijnen.

In de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië, die komend weekend op het circuit van Silverstone wordt verreden, werd echter bekendgemaakt dat Silverstone en de GP van Groot-Brittannië ook de komende vijf jaar nog op de F1-kalender zullen staan.

De voorbije maanden werd er druk onderhandeld over een contractverlenging waarbij het verlagen van de organisatiefee één van de belangrijkste thema's was. Uiteindelijk werd er een akkoord bereikt en kon Formule 1-baas Chase Carey vandaag het heuglijk nieuws meedelen.

"We zijn erg blij dat we kunnen bevestigen dat de Britse Grand Prix op zijn minst tijdens de komende vijf jaar op de F1-kalender zal staan. Daarbij zal de race gewoon blijven doorgaan in Silverstone," aldus Carey.

"We hebben steeds gezegd dat we voor de lange termijn onze historische circuits op de kalender willen houden. Silverstone en Groot-Brittannië liggen aan de oorsprong van de Formule 1 die teruggaat tot in 1950."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: