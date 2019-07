Een hevig onweer met rukwinden en hagel heeft delen van de Adriatische kust getroffen in Italië. Zonneschermen en ligzetels vlogen in het rond.

Volgens weerdienst 3BMeteo werden vooral de regio’s rond Rimini in Emilia-Romagna, Ancona in de Marken alsook de Abruzzen getroffen.

In Pescara raakten achttien mensen gewond. Nabij Ancona is iemand omgekomen na een blikseminslag.

Op videobeelden is bijvoorbeeld te zien hoe donkere wolken samentroepen boven een strand in de Abruzzen, de wind er hevig waait en mensen zich in veiligheid brengen. Zo is er volgens Ansa in Pescara sprake van hagelbollen ‘zo groot als een sinaasappel’.

Beelden uit Numana, nabij Ancona, tonen hoe een strandbar instort. De burgemeester spreekt op Facebook van grote schade.