‘Siberische Malediven’ is afval van thermische centrale

Een meer in Siberië, dat heel aantrekkelijk is voor Instagramgebruikers, is vervuild met afval van een Russische thermische centrale.

Het Siberische meer is een Instagramhotspot, dankzij het turquoise water. Die kleur heeft het water te danken aan calciumzouten en geoxideerd metaal van een nabijgelegen thermische centrale.

De Siberian Generating Company waarschuwt de Instagramgebruikers om geen selfies te nemen in het water. Als de huid in contact komt met het water, kan dat namelijk tot allergische reacties leiden. Daarnaast kunnen bezoekers ook vast komen te zitten in de modderige bodem. ‘Uit het meer geraken zonder hulp is bijna onmogelijk’, aldus de Company.

Lage zuurtegraad

Bovendien vraagt het bedrijf ook om niet van het water te drinken, maar de Instagramgebruikers trekken zich daar niets van aan. Ze grappen zelfs dat het water ‘krijtachtig’ en ‘zoet’ smaakt. ‘De pH-waarde is 8’, legt de Company uit. Dat wil zeggen dat het meer een lage zuurtegraad heeft. Het afval is, volgens de Company, niet giftig en de radioactieve waarden zijn gecontroleerd door onafhankelijke onderzoekers.

Ondanks de waarschuwingen blijven de bezoekers komen. Er worden zelfs huwelijksfoto’s gemaakt. Het meer heeft ook zijn eigen fanaccount op Instagram, maar volgens BBC gaat de maker van het account zelf niet in het water. ‘Het is niet aangeraden om erin te gaan.’