Vlaams minister-president Liesbeth Homans haalt artikel 35 van stal

In haar 11-julitoespraak op de Groeningekouter in Kortrijk gaat Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) verder op de weg die haar voorganger Geert Bourgeois (N-VA) in 2017 al aangaf. Hij pleitte toen voor een zevende staatshervorming, zij stuurt aan op confederalisme en het gebruik van artikel 35.