Lokeren wil Belgische voetbalbond in gebreke stellen voor afloop matchfixingzaak: zij ook in 1A of schadeclaim

Sporting Lokeren zal enerzijds de Belgische Voetbalbond in gebreke stellen en anderzijds de Europese Voetbalbond UEFA inschakelen. De Waaslanders willen als zeventiende club uitkomen in 1A, anders zullen ze een schadeclaim vorderen. “De voetbalbond is verantwoordelijk dat massieve fraude niet wordt bestraft”, zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Lokeren. Hij neemt zware woorden in de mond over deze uitspraak.

“Dit is een absoluut dieptepunt voor het Belgisch voetbal, het is hallucinant en apocalyptisch”, aldus meester Van Steenbrugge. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat de tuchtinstanties van de UEFA dit gaan aanvaarden. Als je het dossier hebt gelezen, is het onbegrijpelijk dat men hier zonder sancties mee wegkomt. Ik denk dat dit zelfs in de meest onderontwikkelde landen onmogelijk is. Ik ben ervan overtuigd dat de UEFA hard zal toeslaan.”

“Wat men zegt, is dat de KBVB te laat was met haar sanctie. Dus je mag foefelen, zolang het niet voor 15 juni uitkomt. In de gewone rechtspraak is er een principe dat wanneer je twee reglementen hebt die voor onduidelijkheid zorgen, die zodanig geïnterpreteerd moeten worden dat ze een doel hebben. Met deze interpretatie van het BAS heeft de verjaringstermijn van acht jaar voor matchfixing geen doel. Dit is niet wat de regelgever bedoeld heeft. Onze zaak, de zaak van Lokeren, is zo niet eens ten grond behandeld. Ik heb een mandaat van Lokeren om de KBVB in gebreke te stellen en vanavond nog zal ik contact opnemen met de UEFA. Het kan niet dat Lokeren degradeert ten koste van valsspelers.”

“Dit is een kaakslag voor de voetballiefhebber. Ieder geloof in een faire competitie is nu weg. De mensen van het BAS hebben het Belgisch voetbal geen dienst bewezen. De KBVB heeft nu een probleem, want wij gaan niet accepteren dat we miljoenen verliezen door een gebrekkig reglement.”

“We gaan rechtsherstel vragen aan de KBVB, want de Voetbalbond is ervoor verantwoordelijk dat massieve fraude niet wordt bestraft. We gaan vragen dat ze een formule uitwerken zodat we niet moeten zakken, anders zullen wij een schadeclaim eisen tegen de KBVB.”