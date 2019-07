De Zuid-Afrikaanse Menzi Mngoma trakteerde Kim Davey op een privéconcert toen ze hem tijdens een zakenreis inhuurde als Uber-chauffeur in Durban. De video van zijn optreden ging viraal en ondertussen kan de man stilaan internationale ambities koesteren.

De video van Mngoma, waarin hij 'La donna è mobile' van Verdi zingt, werd in mei gedeeld via de Facebookpagina van Kim Davey. Ondertussen werden de beelden al bijna 670.000 keer bekeken. Daar hield zijn succes niet op, hij mocht op auditie bij Cape Town Opera, neemt op dit moment een single op en werd uitgenodigd om op te treden tijdens de South Africa Author's Awards op 31 juli in Johannesburg.

Daarnaast werd hij ook uitgenodigd om deel te nemen aan de Voices of South Africa International Opera Singing Competition in Kaapstad tussen 18 en 28 juli.

Het succes stopt niet aan de landsgrenzen. In december zal Mngoma optreden in Los Angeles tijdens een talentenshow.

Tijdens het Apartheidsregime in Zuid-Afrika was opera vooral een eurocentrische en elitaire vorm van kunst, maar de laatste 25 jaar transformeerde het muziekgenre in het land. Mngoma hoopt ooit naast Zuid-Afrikaanse sterren als Pretty Yende en Levy Sekgapane, die internationaal succes kennen, te kunnen schitteren.

De operazanger werkt ondertussen nog steeds voor Uber. 'Ik zal blijven werken als chauffeur, tot ik in de positie zit om te stoppen', zegt Mngoma. 'Ik ben erg gedreven om het te maken als professionele artiest, maar ondertussen moet ik voor mijn gezin zorgen.'