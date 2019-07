De Duitse bondskanselier Angela Merkel is bij de ontvangst van de Finse premier Antti Rinne in Berlijn woensdag opnieuw beginnen trillen. Het is de derde keer in drie weken dat Merkel haar lichaam niet onder controle kan houden.

Deze keer zou Merkel (bijna 65) niet zo hevig getrild hebben als de vorige keren, maar ze beefde toch lange tijd tijdens het afspelen van de volksliederen.

De eerste keer dat Merkel hevig begon te trillen, was midden juni tijdens een ceremonie met de Oekraïense president Volodimir Zelensky. Haar entourage verzekerde de pers dat het slechts het gevolg was van dehydratatie omdat Merkel te weinig gedronken had. Na het drinken van drie glazen water voelde ze zich weer beter.

Negen dagen later trilde de bondskanselier opnieuw, ditmaal tijdens de aanstelling van de nieuwe minister van Justitie Christine Lambrecht in de ambtswoning van president Frank-Walter Steinmeier. Tijdens zijn speech begon Merkel, die naast het spreekgestoelte stond, hevig te trillen. Haar benen beefden, maar ook haar bovenlichaam, zo’n twee minuten lang. Door haar armen op elkaar te leggen, probeerde ze het trillen te bedwingen. Ze kreeg een glas water aangeboden, maar dronk er niet van. Als ze wat later in beweging kwam, waren de trillingen verdwenen.

Merkel laat verstaan dat er ‘geen reden tot ongerustheid’ is. De Duitse bondskanselier liet weten dat ze er ‘volledig van overtuigd’ is dat ze ‘zeer goed in staat’ is om haar job uit te oefenen.

De bevingen van woensdag zijn volgens Merkel een uitloper van de aanval die ze bij de ontmoeting met Zelensky kreeg. Dat ze opnieuw beefde, komt omdat ze nog in de ‘verwerkingsfase’ zit, zo klonk het. ‘Het is duidelijk nog niet voorbij, maar er is vooruitgang.’