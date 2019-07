KV Mechelen en Waasland-Beveren moeten toch niet degraderen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de degradatie van KV Mechelen ongedaan gemaakt. Ook Waasland-Beveren mag ondanks hun vermeende aandeel in de matchfixingzaak in 1A starten. Daardoor worden Beerschot Wilrijk en Lokeren definitief naar 1B verwezen.

De Geschillencommissie besliste eerder om KV Mechelen te laten degraderen naar 1B wegens matchfixing. De Mechelse club zou geprobeerd hebben Waasland-Beveren om te kopen en werd begin juni veroordeeld voor competitievervalsing.

Alleen vocht de club dat vonnis aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), net zoals Lokeren. Waasland-Beveren was in eerste aanleg vrijgesproken, en dat vond Lokeren dan weer niet kunnen.

Het BAS oordeelt nu dat de Mechelaars het recht aan hun kant hebben. Volgens het arbitragecollege kwam de actie van het bondsparket te laat, omdat het reglement stipuleert dat vorderingen na 15 juni van het betrokken seizoen onontvankelijk dienen te worden verklaard. Dat had de advocaat van KV Mechelen ook al bepleit voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar zij waren van mening dat ‘het betrokken seizoen’ sloeg op het seizoen waarin de feiten aan het licht kwamen. Het Bas vindt die interpretatie niet juist. ‘Het betrokken seizoen betekent het seizoen waarin de feiten zich hebben voorgedaan’, klinkt het.

Gevolgen

De uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor meerdere partijen. In de eerste plaats uiteraard voor KV Mechelen en Waasland-Beveren, die ‘gewoon’ in 1A mogen starten, maar ook voor Beerschot en Lokeren, die de vrijgekomen plaatsen in de hoogste afdeling hadden kunnen innemen. Zij moeten nu het seizoen in 1B beginnen.

Daarnaast is er nog de kwestie van de Europese tickets. In principe mag KV Mechelen als Belgisch bekerwinnaar nu gewoon Europa in, al kan de Europese voetbalbond Uefa daar nog een stokje voor steken. Daardoor grijpt AA Gent definitief naast een Europees ticket en moet Antwerp al over twee weken in de tweede voorronde van de Europa League aan de bak.

‘Ongelofelijk’

Tegen het vonnis van het BAS kan in principe niet meer in beroep gegaan worden - althans, niet bij een sportrechtbank. Een mogelijkheid is wel nog dat benadeelde clubs naar de burgerlijke rechtbank stappen. ‘Dit is ongelofelijk’, liet Lokeren-topman Louis de Vries alvast weten. ‘Ik moet nu met mijn advocaat overleggen welke strategie we moeten volgen. Naar de rechter stappen behoort tot de mogelijkheden, maar ik wil ook niet tegen een muur vechten.’

De rechtszaak weerhield de Pro League er niet van om al een kalender voor eerste klasse op te maken. En daar stond KV Mechelen al gewoon ingepland op het speelschema, omdat de club officieel nog niet gestraft was. Beerschot werd ook al ingedeeld in 1B.