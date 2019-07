Schotland lanceert nieuwe trail om walvissen en dolfijnen te spotten

De nieuwe ‘Hebridean Whale Trail’ verbindt 33 plaatsen in Schotland waar het mogelijk is om zeedieren, zoals dolfijnen of walvissen waar te nemen.

De nieuwe Schotse trail, of route, moet ‘een duurzame manier van wildlife-toerisme bevorderen’. Het spotten van walvissen, bruinvissen of dolfijnen langs de kust veroorzaakt niet alleen minder milieu-impact, maar het moet ook de lokale economie bevorderen.

De route is een initiatief van de ‘Hebridean Whale and Dolphin Trust’. De route is de eerste van z’n soort in het Verenigd Koninkrijk. Toeristen kunnen meer dan dertig plaatsen uitkiezen waar het mogelijk is om zeedieren te bekijken. De plaatsen variëren van zeer tot moeilijk toegankelijk.

‘De westkust van Schotland is een van de beste plekken in Europa om walvissen, dolfijnen en bruinvissen vanaf het land te zien. Je kan er overigens ook tuimelaars, bruinvissen, dwergvinvissen en orka’s zien’, zegt Karl Stevens, manager van de trail. ‘We willen dat mensen uit alle lagen van de bevolking de trail kunnen bezoeken om te genieten de unieke natuur, cultuur en geschiedenis. We willen ze ook inspireren om het behoud van de zee te ondersteunen.’

Hier vind je meer info over de Whale trail.