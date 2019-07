Ben Hermans klimt naar ritwinst en leiderstrui in Ronde van Oostenrijk

Ben Hermans (Israël Cycling Academy) heeft woensdag de vierde rit van de Ronde van Oostenrijk (2.1) gewonnen.

In een bergetappe met aankomst op de Fuscher Törl bleef de 33-jarige titelverdediger de Australiër Ben O’Connor (Dimension Data) en de Colombiaan Winner Anacona (Movistar) voor. Hij greep zo ook de leiderstrui. Die was in handen van de Duitser Jonas Koch (CCC).

Rit vier in Oostenrijk was amper 103 kilometer lang, maar met de aankomst op een hoogte van ruim 2.400 meter boven zeeniveau op de flanken van de befaamde Grossglockner was duidelijk dat het klassement helemaal door elkaar zou worden gegooid.

Uit een vlucht van zeven renners bleef de Italiaan Edoardo Zardini vooraan over, maar op de ellenlange slotklim werd hij terug bijgehaald door een elitegroepje. Daar toonden vooral Anacona en O’Connor zich actief. De Australiër begon met een klein kloofje aan de slotkilometer, maar Hermans slaagde er toch nog in op en over de koploper te gaan richting zijn eerste zege van het seizoen.

In de stand heeft Hermans nu acht seconden voorsprong op O’Connor en dertien op Anacona. Een flinke opsteker voor de 33-jarige Limburger, die na een val in de Waalse Pijl en de Ronde van Limburg lang sukkelde met de knie en daarom nog forfait gaf voor het BK in Gent.

De Ronde van Oostenrijk eindigt vrijdag met een aankomst bergop op de Kitzbüheler Horn, waar Hermans een jaar terug de basis legde voor eindwinst.