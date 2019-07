Van Dijck moest pas na 2,5 uur blazen

Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) heeft na het ongeval in Dessel, dat hij dronken veroorzaakte, 2,5 uur kunnen wachten voor hij een ademtest moest afleggen. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

De crash met zijn voertuig tegen een aanhangwagen gebeurde omstreeks 3 uur ’s nachts na een avondje uit in ­café PleXat. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse, maar de 1,42 promille alcohol in zijn bloed werd pas vastgesteld toen agenten van de politie­zone Geel-Laakdal-Meerhout bij de plaats van het ongeval arriveerden. Zij werden opgetrommeld om ­‘belangenvermenging van zijn eigen korps’ te voorkomen. Omdat de ademtest pas zoveel later werd afgenomen, is het volgens specialisten goed mogelijk dat Van Dijck op het moment van het ongeval nog meer onder invloed was. Toxicoloog Jan Tytgat wijst erop dat in 2,5 uur tijd gemiddeld twee standaard alcoholconsumpties uit het bloed verdwijnen.