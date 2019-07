Ouders klagen cruise-exploitant aan nadat peuter uit raam valt

Een Amerikaans echtpaar, van wie het dochtertje afgelopen weekend overleed op een cruiseschip in Puerto Rico, heeft een advocaat in de arm genomen. Het ongeval, waarbij de peuter elf verdiepingen naar beneden viel, had volgens het koppel vermeden kunnen worden.

De eenjarige peuter uit South Bend in de Amerikaanse staat Indiana was samen met haar ouders en grootouders op cruise in de Caraïben. Toen het schip Freedom of the Seas aanmeerde in de haven van San Juan, in Puerto Rico, was het meisje aan het spelen met haar grootvader in de kinderafdeling op de elfde verdieping van het schip.

De grootvader zou zijn kleindochter tijdens het spelen even uit het raam hebben laten bungelen, waarop het kind uit zijn handen gleed en elf verdiepingen lager een doodsmak maakte op het dek.

De politie startte een onderzoek naar de precieze omstandigheden, ondervroeg andere passagiers en bekeek camerabeelden. Ook wordt bekeken of de grootvader vervolgd kan worden voor de dood van zijn kleindochter, tot grote verbazing van de familie. De ouders namen advocaat Michael Winkleman in de arm en willen de exploitant van het cruiseschip, Royal Caribbean International, aanklagen wegens nalatigheid. 'Het verhaal dat nu verteld wordt, is niet de volledige waarheid', zegt Winkleman.

'Raam stond open'

'De politie zegt dat de grootvader het meisje uit het raam liet bungelen, maar dat is niet waar. Hij zette haar op de verhoging voor het raam, want hij dacht dat er glas in zat terwijl dat niet het geval was. Toen hij zich even omdraaide, was ze verdwenen', klonk het aan The Washington Post. 'Waarom laat je op de elfde verdieping een raam openstaan in een hele muur van glas, in de kinderafdeling', hekelt Winkleman. 'Er was geen bordje, geen waarschuwing, niets!'

De exploitant van het cruiseschip wenste geen commentaar te geven over het incident zelf en benadrukte in de Amerikaanse media dat er 'een nauwe samenwerking is met de lokale autoriteiten om meer duidelijkheid te scheppen'.

Omdat het onderzoek nog loopt, mag de familie Puerto Rico niet verlaten. Toch hopen de ouders dat ze hun dochter snel een laatste rustplaats kunnen geven in South Bend.