Lady Gaga stelt make-uplijn officieel voor

Er wordt al weken volop over gespeculeerd, maar nu heeft Lady Gaga voor het eerst officieel meer nieuws prijsgegeven over haar make-upcollectie. Die draagt de naam Haus Laboratories en het eerste product zal al vanaf 15 juli beschikbaar zijn voor pre-order.

Lady Gaga lanceerde haar Haus Laboratories via een campagnevideo op Instagram en een foto waarbij ze een persoonlijke tekst heeft geschreven over waarom make-up voor haar zo belangrijk is geweest. ‘Ik ben zo dankbaar dat make-up de moed in mezelf naar boven haalde waarvan ik niet wist dat ik die had’, klinkt het onder meer.

Volgens het meestal goed geïnformeerde vakblad Business of Fashion zal de make-upcollectie vanaf september verkrijgbaar zijn. Die zal in eerste instantie bestaan uit zogenoemde kits in zes intense kleuren die zowel voor de oogleden, wangen als lippen te gebruiken zijn. Daarna zullen nog andere tinten volgen. Die kits zullen zo’n 43 euro kosten, een lipgloss is er al vanaf omgerekend zo’n 14 euro.

Via Amazon

Er is wel slecht nieuws voor de Belgische fans van Lady Gaga. Voor Haus Laboratories werkt ze samen met Amazon en daar kun je de collectie al pre-orderen vanaf 15 juli, maar wel enkel als je in Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan of Duitsland woont. Of de collectie uiteindelijk ook in ons land beschikbaar zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk.