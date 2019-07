PS betrekt MR in Waalse formatie

Op het partijbureau van de PS is vanochtend beslist dat zowel Ecolo als MR uitgenodigd wordt voor de volgende gesprekken over de vorming van een Waalse regering. Ecolo beraadt zich nog.

Na de weigering van PVDA/PTB, CDH en MR om de zogenaamde 'klaprooscoalitie', een minderheidsregering van PS en Ecolo, te steunen, begint een nieuw hoofdstuk in de Waalse formatie. De PS neemt de leiding en nodigt als grootste partij de MR en Ecolo uit om gesprekken over de nieuwe Waalse regering met drie op te starten. Ook de Franse gemeenschapsregering wil de PS nu met dezelfde partners vormen.

De liberalen van de MR zaten al een tijd te wachten tot ze terug rond de tafel gevraagd zouden worden, maar hoe Ecolo zal reageren is nog niet duidelijk. PS en MR hebben samen een meerderheid in Wallonië, de zetels die Ecolo kan aanbrengen zijn eigenlijk overbodig. Dat is een weinig benijdenswaardige positie, waar Ecolo twee legislaturen geleden al eens in zat. Vandaar ook dat de PS al weken werkt aan de vertrouwensband met Ecolo. De twee partijen stelden samen de 'klaproos'-nota of 'Lignes directrices' op die ze voorlegden aan alle Waalse parlementsleden. Het zal nu de basis vormen voor de gesprekken met de MR.

'Verkennende gesprekken'

Dat de opening naar MR er komt, betekent nog niet dat de Waalse formatie nu met gierende banden van start zal gaan. De uitnodiging geldt voor een 'verkennende ontmoeting', die moet uitklaren 'of het mogelijk is de overeenkomsten tussen de PS en Ecolo die al in de Lignes directrices staan uit te breiden'.

Ecolo komt pas later op de dag bijeen. Het water tussen de groenen en de liberalen is na de harde kiescampagne erg diep.