‘Schrik van de burgemeesters’ bijt in het zand over voetwegen, maar geeft nog niet op

Zeg de naam ‘Marc Van Damme’ tegen een ­burgemeester in Vlaams-Brabant en de rillingen lopen er over de rug. Omdat de trage wegen op hun grondgebied ontoegankelijk zijn, moesten ze hem al voor tienduizenden euro aan dwangsommen betalen. Maar voor een procedure in Glabbeek moet hij nu zelf voor de ­gerechtskosten opdraaien. ‘Dit is een verloren veldslag, maar we gaan verder’, zegt Van Damme.