Wederopstanding: de beste films van de week

Je leest het gelukkig niet al te vaak in de krant: vrouw verminkt nadat ex uit wraak zuur over haar gooit. De Nederlandse regisseuse Sacha Polak geeft een gezicht aan de gruwelijke anekdote en gunt de vrouw een tweede leven, hoe moeizaam ook. Ze kon rekenen op een weergaloze vertolking van een volstrekte nieuwkomer: Vicky Knight zou wel eens een grote actrice kunnen worden.

