Standard presenteert “nieuwe goalgetter” Felipe Avenatti

Felipe Avenatti keert terug op de Belgische velden. Standard Luik heeft de trefzekere spits van KV Kortrijk gekocht van het Italiaanse Bologna. De club van trainer Michel Preud’homme deed geen uitspraken over de transfersom.

De Uruguayaanse aanvaller kende een uiterst succesvol debuutseizoen in de Jupiler Pro League. De 26-jarige centrumspits, die ook als aanvallend middenvelder uit de voeten kwam, scoorde vijftien keer in 29 officiële wedstrijden voor Kortrijk. Vooral in play-off 2 was de Italiaanse Uruguayaan op schot.

De aanvaller debuteerde in 2012 voor het Uruguayaanse River Plate. Na een transfer naar het Italiaanse Ternana (Serie B) volgden transfer naar het Paraguayaanse Luqueño, Bologna en Kortrijk. Avenatti liep al vanaf begin juli stage bij de Rouches en heeft de clubleiding weten te overtuigen voor een definitieve overstap.