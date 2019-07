Torenhoge boete voor Gerard Piqué na verloren rechtszaak tegen Spaanse fiscus

Gerard Piqué heeft zijn rechtszaak tegen de Spaanse belastingdienst verloren. De verdediger van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg moet daardoor 2,1 miljoen euro terugstorten aan de overheid. Daarbovenop moet de Spanjaard een boete van ruim 600.000 euro betalen.

Piqué kwam in het vizier van de fiscus toen uit onderzoek bleek dat hij via zijn vennootschap Kerad Project had gesjoemeld met portretrechten uit 2008, 2009 en 2010.

De levenspartner van zangeres Shakira werd een eerste keer veroordeeld in 2016 maar ging tegen de uitspraak in beroep. Ook die zaak heeft hij nu verloren. Piqué moet anderhalf miljoen euro achterstallige belastingen terugstorten en krijgt er een boete van 600.000 euro bovenop. De wereldkampioen van 2010 kan wel nog een laatste beroep indienen bij het Hooggerechtshof.

De beslissing komt er amper een maand nadat ook Shakira voor het Spaanse gerecht moest verschijnen. De Colombiaanse ster, die met Piqué en hun twee kinderen in Barcelona woont, zou tussen 2012 en 2014 voor in totaal 14,5 miljoen euro belastingen hebben ontdoken.