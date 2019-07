Californische streek is Big little lies-toeristen beu

Droomt u ervan om langs de schilderachtige en woeste landschappen uit de serie ‘Big Little Lies’ te rijden? De buurtbewoners hopen van niet. Ze vinden dat het toerisme de streek kapotmaakt.

De inwoners van Big Sur, een brok wilde natuur aan de Californische kust, uiten hun ongenoegen over de vele toeristen die hun gebied overrompelen. Dit weekend hingen ze een groot spandoek op aan de Bixby Bridge, met daarop te lezen: ‘Overtourism is killing Big Sur’, of ‘massatoerisme doodt Big Sur’.

De lokale sheriff, Jim Shivers, haalde het doek binnen enkele uren weer weg - de inwoners hadden immers geen aanvraag ingediend. ‘Dit zou een afleiding kunnen zijn voor voorbijgangers’, vertelt hij aan The Guardian.

Foto: Instagram KSBW

Het ongenoegen bereikt een piek in de regio. De directe aanleiding is de HBO-reeks Big Little Lies, maar het probleem sleept al langer aan. Volgens Butch Kromland, een lokale actievoerder, wordt de regio al sinds 2005 overstelpt door toeristen, maar ‘verdwijnt de lijn tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag’ de laatste jaren. ‘Ik denk dat dit een gevolg is van de normalisering op sociale media’, vertelt hij aan lokale nieuwszender KSBW.

Het spandoek is dan ook niet het eerste signaal. Deze lente werd een instagramaccount opgericht met de veelzeggende naam ‘Big Sur hates you’. De gebruikersnaam werd later gewijzigd in ‘Big Sur educates you’ en nu is het account offline gehaald.

Op de instagrampagina werden foto’s gedeeld waarop illegale of ontoelaatbare dingen te zien waren. Voorbeelden: bloemen die platgetrapt worden, verboden kampvuren of midden op de snelweg gaan staan. Ze werden vergezeld met venijnige of scherpe opmerkingen zoals ‘vergeet de hashtag illegaal kamperen niet’ of ‘maak de natuur niet kapot voor een unieke foto’.

Ook de stad Monterey gaf eerder al aan dat de impact groot is nadat HBO de reeks Big little lies, die zich in dat Californische plaatsje afspeelt, had uitgezonden. ‘Wij voelen duidelijk dat de toeristische interesse in onze regio sterk is toegenomen sinds Big little lies’, vertelde het hoofd van de toeristische dienst vorig jaar aan Vogue.