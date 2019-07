Bovenstaande video toont hoe een wagen wordt meegesleurd door een vrachtwagen in de Craeybeckxtunnel in Antwerpen. Het ongeluk deed zich dinsdag rond 14u40 voor bij het binnenkomen van de Craeybeckxtunnel. Niemand raakte daarbij gewond.

Over de oorzaak van het ongeval, wil de politiewoordvoerster niks kwijt. “Dat moeten de verzekeringsfirma’s onderling uitzoeken”, klinkt het. “Ik kan enkel meedelen dat er niemand gewond raakte. Er was een ziekenwagen aanwezig, maar die hoefde niemand naar het ziekenhuis over te brengen.”