Dertiger zit zestig dagen in voorhechtenis voor diefstal van fles porto

Een 35-jarige man uit Seraing heeft zestig dagen in voorhechtenis gezeten nadat hij in mei had ingebroken in een huis en er een fles porto had gestolen. De rechter in Luik sprak dinsdag onmiddellijk een vonnis uit, waardoor de man de cel mag verlaten.

De dertiger werd in mei opgepakt, nadat hij het raam van een verlaten huis had stukgeslagen en er een fles porto had gestolen, volgens een buur die getuige was van de feiten. De verdachte zelf ontkende de feiten.

Sindsdien zat de man zestig dagen in voorhechtenis. De rechter toonde zich daar dinsdag tijdens de zitting erg verbaasd over en besliste om meteen een vonnis uit te spreken. De man werd schuldig bevonden, maar kreeg een straf van zes maanden met uitstel voor wat de periode na de voorhechtenis betreft.

‘Zestig dagen voorhechtenis voor een fles porto, dat is meedogenloos’, aldus de advocaat van de dertiger. ‘Door de dag zelf te vonnissen, wat niet vaak gebeurt, heeft de rechter mijn cliënt vrijgelaten en grote menselijkheid getoond.’