Serena Williams ging in therapie na woedeaanval op US Open: “Ik was op zoek naar antwoorden”

Serena Williams heeft na haar woedeaanval in de finale van de US Open in september vorig jaar hulp gezocht bij een therapeut. Dat onthult de Amerikaanse vedette in het magazine Harper’s Bazaar.

Williams ging tijdens de verloren finale tegen de Japanse Naomi Osaka in de clinch met de Portugese umpire Carlos Ramos. Die bestrafte haar met het verlies van een game na een aantal waarschuwingen voor onder meer coaching op de baan en het kapotslaan van haar racket. Williams vond die waarschuwingen onterecht en zei in een emotionele tirade dat ze nooit vals zou spelen. Ze nam onder andere het woord “dief” in de mond en weigerde na de match de hand van de umpire te schudden. De organisatie van de US Open legde Williams na het incident een boete van 17.000 dollar (ruim 14.000 euro) op.

Foto: EPA-EFE

In Harper’s Bazaar zegt Williams dat ze na het incident hulp zocht bij een therapeut om de gebeurtenissen te kunnen plaatsen. “Ik ben naar een therapeut gestapt. Ik was op zoek naar antwoorden en hoewel ik voelde dat ik progressie maakte, was ik nog niet klaar om weer een racket vast te nemen. Waarom is het dat als vrouwen gepassioneerd zijn, ze als ‘emotioneel, gek en irrationeel’ worden beschouwd? Mannen worden in zo’n geval gepassioneerd en sterk genoemd.”

De woedeaanval van Williams had duidelijk ook de toen 20-jarige Osaka geraakt. De Japanse won in New York haar eerste grandslam maar huilde toen ze de trofee overhandigd kreeg. Vanuit het publiek was immers heel wat boegeroep te horen. Williams zegt dat ze zich bij Osaka heeft verontschuldigd omdat ze haar moment had verpest. Tegelijk was ze erg geraakt door het antwoord van de Japanse. Die zei haar te blijven vechten voor haar overtuigingen. “De tranen rolden over mijn wangen toen ik hoorde wat Naomi mij antwoordde”, aldus Williams.