Zwangere vrouwen en kinderen gedood bij etnisch geweld in Papoea-Nieuw-Guinea

Bij gevechten tussen verschillende stammen zijn in Papoea-Nieuw-Guinea in enkele dagen tijd zeker 24 doden gevallen. De premier liet al weten dat de daders vervolgd zullen worden.

Onder de 24 dodelijke slachtoffers bevinden zich volgens William Bando, de bestuurder van de provincie Hela, twee zwangere vrouwen en verschillende kinderen. Bovendien vreest hij dat de uiteindelijke dodentol nog hoger zal liggen.

‘We wachten nog op informatie van onze verantwoordelijken ter plaatsen’, klinkt het. Bando vroeg honderd extra politieagenten om de veertig manschappen die al aanwezig zijn op het terrein, bij te staan.

Premier James Marape, die uit de getroffen regio afkomstig is, beloofde al om de veiligheid te herstellen en de verantwoordelijken te vervolgen. ‘Dit is een van de meest trieste dagen van mijn leven’, schreef hij in een mededeling. ‘Aan de gewapende criminelen zeg ik: jullie dagen zijn geteld. Ik deins er niet voor terug om strenge maatregelen tegen jullie te nemen’, aldus de eerste minister nog. Hij herinnerde eraan dat de doodstraf in de wet is verankerd.

Het motief van de daders is voorlopig nog onbekend, maar het geweld tussen rivaliserende clans in het land sleept al eeuwen aan.