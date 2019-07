Twee mensen kritiek nadat hun wagen gegrepen werd door trein

Bij een aanrijding tussen een auto en een trein zijn woensdagochtend in Zele vier gewonden gevallen. Twee mensen zijn in kritieke toestand, één iemand is zwaargewond en één is lichtgewond. Het treinverkeer is tijdelijk onderbroken.

Het incident gebeurde om 6.45 uur. De trein tussen Sint-Niklaas en Kortrijk botste op een auto op de overweg van de Lokerenbaan in Zele. In de auto zaten vier mensen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens burgemeester Hans Knop (CD&V) zijn de omstandigheden zeer onduidelijk. ‘Voor een nog onduidelijke reden kwam de wagen tot stilstand op de sporen’, klinkt het. De politie is de treinbestuurder nog aan het bevragen.

‘Volgens de eerste info functioneerde de overweg correct’, zegt Infrabel. Twee weken geleden nog kwam een jongeman om het leven bij een aanrijding in Aarschot. Daar zou het mogelijk de fout geweest zijn van een medewerker.

Tussen Lokeren en Dendermonde is woensdagochtend geen treinverkeer mogelijk. Spoormaatschappij NMBS legt vervangbussen in.