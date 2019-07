Australische student die vastgehouden werd in Noord-Korea ontkent spionage

Noord-Korea beschuldigde de 29-jarige Alek Sigley van spionage en activiteiten tegen de staat. Zo zou hij propaganda tegen Pyongyang hebben verspreid en foto’s en ander materiaal hebben aangeboden aan mediabedrijven die kritiek uiten op het land. Sigley zou ‘op heterdaad betrapt’ zijn en zou zijn ‘spionage eerlijk hebben toegegeven’. Volgens het regime was de man vrijgelaten nadat hij vergiffenis had gevraagd.

‘De beschuldiging dat ik een spion ben is (vrij voor de hand liggend) vals’, liet Sigley dinsdagavond laat op Twitter weten. ‘Het enige materiaal dat ik verspreid heb, is publiciteit.’

De Australiër werd donderdag vrijgelaten dankzij de hulp van Zweedse diplomaten, en is nu in Tokio, waar hij herenigd is met zijn Japanse vrouw. Hij zei dat ze het allebei mentaal en fysiek goed stellen.

1. The allegation that I am a spy is (pretty obviously) false. The only material I gave to NK News was what was published publicly on the blog, and the same goes for other media outlets. In this respect, I stand by the NK News statement: https://t.co/AQmpGs2qbW