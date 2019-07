Drie gevangenen spoorloos na ontsnapping uit Ruiselede

Politie en parket zijn op zoek naar drie gedetineerden die zijn ontsnapt uit de gevangenis van Ruiselede. Opmerkelijk: in het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) genoten ze van een halfopen regime, en stonden ze dicht bij hun vrijlating.

Drie ontsnapte gedetineerden, in amper enkele dagen tijd. De meest recente ontsnapping uit het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede was dinsdagmiddag. Een van de gedetineerden wist te ontsnappen uit het douchecomplex en keerde nooit meer terug. Hij volgde daarmee twee andere gedetineerden die vrijdag samen de gevangenis van Ruiselede ontvluchtten.

Met een brandblusapparaat

Het gaat volgens onze informatie onder anderen om Sven Buysschaert (37), die twee jaar geleden nog te zien was in het televisieprogramma Bargoens. Hij vertelde toen dat hij al zowat zijn hele volwassen leven doorbracht in de gevangenis na foute keuzes en druggebruik. Hij werd in 2007 door het assisenhof in Gent – samen met twee anderen – veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de dood op een zestigjarige man, die bij hem thuis werd geslagen en beroofd.

Afgelopen vrijdag zou hij samen met een andere gedetineerde – die vastzit voor drugs en diefstallen – ’s avonds geweigerd hebben om naar de slaapplaatsen te gaan. In plaats daarvan bedreigden ze een penitentiair beambte en forceerden ze de deur met een brandblusapparaat.

‘Over de precieze omstandigheden communiceren wij niet, maar ik kan bevestigen dat er vrijdagavond een incident met geweld heeft plaatsgevonden in de gevangenis van Ruiselede waarbij twee gedetineerden zijn kunnen ontvluchten’, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Politie en parket zijn op zoek naar de drie ontsnapte gedetineerden, maar voorlopig zijn die compleet spoorloos. ‘Wij proberen hen op te sporen en ze staan ook nationaal geseind’, zegt de Brugse parketmagistrate Céline D’Havé.

Open regime

De gevangenis van Ruiselede staat erom bekend dat het een open regime hanteert. Het is een halfopen gevangenis waar de gedetineerden worden voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. Er verblijven een zestigtal gedetineerden, die op een zucht van hun vrijlating staan. Dit jaar alleen al zijn er al vijf ontsnappingen vastgesteld, terwijl er in 2017 geen enkele was.

‘De gedetineerden die in Ruiselede verblijven, worden erop geselecteerd dat ze geen gevaar betekenen voor de samenleving’, benadrukt Kathleen Van De Vijver. ‘Zij verkeren in de eindfase van hun detentie met het oog op re-integratie. Velen van hen hebben ook al een uitgaansvergunning.’

Toch gaat nu onderzocht worden hoe het komt dat er in amper enkele dagen tijd drie gedetineerden konden ontsnappen. ‘De lokale directie zal met het personeel de interne procedures evalueren’, zegt Van De Vijver.

Het is af te wachten of de ontsnapte gedetineerden snel terug gevat zullen worden. Diegenen die geweld gebruikten of bedreigingen uitten, riskeren nu een bijkomende vervolging en gevangenisstraf.