Gebaseerd op zijn huidige vorm vindt Red Bull-teambaas Christian Horner Max Verstappen de beste rijder van de wereld.

Max Verstappen won in Oostenrijk de zesde race uit zijn F1-carrière en daarmee doorbrak hij tevens de hegemonie van Mercedes in 2019.

Voor de jonge Nederlander lijken de puzzelstukjes langzaam maar zeker op zijn plaats te vallen. Zelf rijdt hij al een jaar op een zeer hoog niveau en ook de nieuwe combinatie Red Bull-Honda wordt competitiever. Sinds het vertrek van Ricciardo wordt ook van Verstappen verwacht dat hij het team mee op sleeptouw neemt en tot nu toe kwijt hij zich uitstekend van die taak.

“Daniel is een grote persoonlijkheid met zoveel humor,” aldus Horner in London voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië van komend weekend.

“Eens uit de auto kwam Max altijd wat in de schaduw te staan van Daniel, hij was een beetje het grappige kleine broertje. Sinds Daniel vertrokken is heeft Max de rol van de ervaren rijder op zich genomen en al de verantwoordelijkheid dat dat met zich meebrengt.”

Horner vindt dat zijn rijder volwassener geworden is en dat hij als totaalpakket completer geworden is. Hij beschouwt het Nederlandse wonderkind dan ook als het grootste talent in de Formule 1.

“Als rijder in de vorm van zijn leven is hij de laatste twaalf maanden onbetwist de beste rijder van de wereld.”

“Hoe ik dat kan onderbouwen? Hij zit niet in de beste auto. Maar als je zijn resultaten bekijkt sinds Montreal vorig jaar heeft hij bijna geen enkele fout gemaakt en heeft hij steeds het maximale eruit gehaald.”

“Het is ook normaal dat er een nieuwe generatie komt. Lewis heeft het voordeel dat hij veel ervaring heeft, nog steeds enorm snel is en dat hij in de beste auto zit. Een goed geoliede machine als het ware.”

“Max is de ‘coming man.’ Zou het niet fantastisch zijn om die mannen in gevecht te zien gaan. Max is een grote troef voor ons en wij moeten zorgen dat we hem een auto kunnen geven waarmee hij wereldkampioen kan worden.”

