Taekwondoka Si Mohamed Ketbi bezorgt België eerste medaille op Zomeruniversiade

De eerste Belgische medaille op de Zomeruniversiade in het Italiaanse Napels is na acht competitiedagen een feit. In de taekwondofinale voor atleten onder 68 kilogram moest So Mohamed Ketbi (ITF 12) dinsdag de duimen leggen voor de Iraniër Mirhashem Hosseini (ITF 11), maar de zilveren medaille stak de Brusselaar wel op zak.

Renée Eykens plaatste zich voor de finale van de 800 meter. De Antwerpse atlete zette in de derde halve finale met 2:02.55 de tweede tijd neer. Eykens klokte haar beste chrono van het seizoen, maar bleef nog boven de limiet (2:00.60) voor het WK in Doha. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 realiseerde ze haar persoonlijk record (2:00.00). Dieter Kersten (30:543.15) strandde in de finale van de 10.000 meter op de twaalfde plek.

In het floretschermen eindigden de Belgische mannen op de achtste plaats in het landentoernooi. Stef De Greef, Lucas Mottiat en Stef Van Campenhout klopten in de eerste ronde de Verenigde Staten (45-39), maar gingen in de kwartfinales met 45-31 onderuit tegen Rusland.

In het enkelspel van het tafeltennistoernooi nam Brusselaar Florian Cnudde achtereenvolgens de maat van de Chileen Rodrigo Garcia (4-0) en de Canadees Bryan Ho (4-0) om zich te kwalificeren voor de achtste finales. Daarin wacht de Chinees Ziyang Yu. Valentin Pieraert en Martin Allegro strandden in de tweede ronde, Thibault Darcis overleefde zelfs de eerste ronde niet.

In het dubbelspel van het tafeltennis vlogen Darcis en Cnudde eruit in de achtste finales tegen de Fransen Leo De Nodrest en Bastien Rembert (3-1). Allegro en Valentin openden met een zege tegen de Zuid-Koreanen Hojun Lee en Seonghyeok Kang (3-0) alvorens in de kwartfinales te verliezen van de Japanners Yusuke Sadamatsu en Yuma Tsuboi (4-2).

Zwemster Florine Gaspard presteerde met 32.05 de achttiende chrono in de reeksen van de 50 meter schoolslag. Juliette Dumont was met 26.22 dan weer 24e in de reeksen van de 50m vrije slag. Geen van beiden wist zich te plaatsen voor de halve finales.