Belofte Jules Hesters pakt goud op EK baanwielrennen in afvallingsrace, Shari Bossuyt moet vrede nemen met brons

Belofte Jules Hesters heeft dinsdag in Gent de gouden medaille veroverd in de afvallingsrace op het Europees kampioenschap baanwielrennen voor junioren en beloften (U23). Bij de vrouwen moest belofte Shari Bossuyt in dezelfde discipline vrede nemen met de derde plek.

De twintigjarige Hesters verdedigde in zijn geboortestad met glans zijn Europese titel. Ook vorig jaar stond de Gentenaar in Aigle op het hoogste trapje. Hesters werd op het podium geflankeerd door de Portugees Miguel Do Rego Pereira en de Oekraïner Vladiislav Shcherban.

In de beloftencompetitie bij de vrouwen kwam de achttienjarige Bossuyt net tekort voor de Europese titel. Die moest de Kortrijkzaanse aan de Italiaanse Letizia Paternoster laten. De Portugese Maria Martins was tweede.

In de individuele achtervolging eindigde Rune Herregodts (4:22.433) als achtste. Nicolas Wernimont (4:39.028) zette de achttiende chrono neer. Geen van beiden overleefde de kwalificaties. De Duitser Felix Gross (4:12.895) pakte goud.

Bij de junioren was Siebe Deweirdt twaalfde in de scratch, die gewonnen werd door de Rus Denis Denisov. Katrijn De Clercq was vijfde bij de meisjes in de discipline.

Junioren Ben Squire, Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden en Milan Fretin klokten met 4:17.954 de achtste tijd in de ploegenachtervolging. Daarmee plaatsten ze zich voor de eerste ronde. Tegenstander daarin wordt Zwitserland, dat de vijfde kwalificatietijd realiseerde. De Clercq plaatste met Esmée Gielkens, Jade Lenaers en Kirin Punnewaert in 4:48.109 de vijfde chrono op de tabellen in de kwalificaties. Zij nemen het woensdag in de eerste ronde op tegen de Spaanse meisjes. Zowel bij de jongens als de meisjes strijdt enkel de top vier van de kwalificaties voor het goud. België kan hoogstens nog brons pakken.