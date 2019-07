Frederik Backaert trok het korte strootje in de Tour: “Geen grap: Hilaire heeft ons liggen gehad”

Frederik Backaert (Wanty-Gobert) toonde zich dinsdag in de vroege vlucht met drie in de vierde etappe van de Tour. Naast Michael Schär (CCC) schoof ook ploegmaat Yoann Offredo mee. “We trokken allebei het korte strootje”, sprak hij al lachend na de finish. “Dus we moesten wel meespringen.”

“Bij ons in de ploeg bestaat een systeem van strootjes trekken”, gaf Backaert na afloop mee. “Wie het kortste trekt, moet mee in de ontsnapping en Hilaire (Van der Schueren) had er twee korte ingestoken. Dus moesten we met z’n tweeën op pad. Neen, dat is geen grapje. Het is echt waar.”

“Ik was blij om in de vroege vlucht mee te zijn vandaag. Ten eerste, omdat ik, terugdenkend aan de voorbije winter tussen de koeien op de boerderij, in december nog niet wist of ik nog professioneel wielrenner was (hij kreeg pas eind december een contractverlening, red.) en kijk in juli ben ik in de Ronde van Frankrijk. En ten tweede, omdat ik door de wind een nerveuze dag in het peloton verwachtte. Die wind maakte het een zware dag in de kop van de wedstrijd, bovendien waren we slechts met drie. Blijkbaar was er niet veel enthousiasme in het peloton om aan te vallen. De eerste vlucht was de goede. Het is wel een beetje dom dat we slechts drie minuten kregen van het peloton. Als je iets van koers wil geven aan de mensen die kijken op tv, wat maakt het dan uit of we drie of tien minuten bij elkaar rijden? We waren ‘ochere’ met drie voorop. Dat is een beetje belachelijk.”

“Ik voel me goed”, eindigde hij. “Van deze inspanning zal ik wel even moeten recupereren, maar ik ga het zeker na een paar dagen nog eens proberen om in de aanval te gaan. Waarom niet?”