Spurtfavoriet stelt (opnieuw) teleur ondanks knap werk van Wout van Aert, Jasper Philipsen in de clinch met Sagan

Dylan Groenewegen kon dinsdag opnieuw niet meestrijden om de zege in de vierde etappe in de Tour de France. En dat ondanks knap voorbereidend werk van zijn ploeg Jumbo-Visma, waar witte trui Wout van Aert opnieuw indruk maakte als lead-out. Ook Jasper Philipsen imponeerde als lead-out (voor Aleksander Kristoff) en ging daarbij zelfs n de clinch met niemand minder dan Peter Sagan...

“Ik was gewoon nog niet 100 procent. Dan kun je redelijk sprinten, maar het gaat om winnen”, zei de renner van Jumbo-Visma, die de finish in Nancy als vijfde passeerde na zijn valpartij van zaterdag. “Ik heb gewoon wat dagen nodig om te herstellen.”

Groenewegen was echter ook kritisch voor zichzelf. De Amsterdammer had in de beslissende fase van de sprint duidelijker naar zijn ploeggenoten moeten zijn, oordeelde hij. “Ik kon in de finale niet echt duidelijk maken wat ik wilde. Daardoor raakten we elkaar een beetje kwijt. We hadden veel beter één kant kunnen houden. We zaten daar goed met z’n vieren. We maakten een plan, maar de benen voerden nog niet uit wat ik wilde.”

Groenewegen, die vorig jaar twee etappes in de Tour won, heeft vertrouwen dat het nog wel goed komt. “Ik slaap nu nog niet 100 procent, maar ik herstel wel snel. We weten het hele jaar hoe ik ben in de sprint. Vorig jaar kwam ik er ook doorheen en dat zal nu ook zeker zo zijn.”

Jasper Philipsen clasht met Peter Sagan

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) leverde uitstekend werk in de sprint voor kopman Alexander Kristoff. Hij toonde zich als lead-out en hielp de Noor op weg naar een tweede plek. In de strijd om zijn positie weerde hij zich ook tegen Peter Sagan. “Kijk, dat hoort bij de sprint”, oordeelde de drievoudige wereldkampioen na afloop. “Ik zat al op dat plekje en hij kwam er naar toe, omdat hij een goede lead-out voor Kristoff wou rijden. Hij probeerde, maar het was mijn plek.”

Bekijk hier het gevecht tussen Sagan en Philipsen:

En dus week Sagan niet. Philipsen leverde wel goed werk. Dat vond ook kopman Kristoff. “Sven (Erik Bystrom) en Jasper deden hun job perfect en gaven me een goede leadout, ze loodsten me naar de juiste positie in de sprint en ik moest niet veel energie verspillen voor mijn eigenlijke sprint. Mijn kansen op de zege waren uitstekend, maar Viviani was nog dat tikkeltje sneller. Ik ben wel trots op die tweede plaats, we komen dicht en hopelijk valt er nog een zege uit de bus.”

Tourdebutant Philipsen toonde zich ook tevreden. “Ik denk dat we gedaan hebben wat me moesten doen”, zei hij. “Het was niet gemakkelijk om vooraan te geraken op deze finish, maar Sven heeft echt heel veel ervaring en ik moest maar zijn wiel volgen. In de laatste 500 meter gaf ik alles wat ik in me had en daarna was het aan Alexander. Hij ging rond mij en mist net de zege tegen Viviani. Dat is jammer, maar we mogen tevreden zijn met deze prestatie. Misschien schuiven we volgende keer één plekje op.”

Jasper Stuyven kan leven met achtste plaats: “Er zat niet meer in”

Na een tiende en derde plaats reed Jasper Stuyven naar een derde toptienplaats in deze Tour. Hij finishte als achtste in Nancy. “En daar ben ik tevreden mee”, sprak hij na afloop. “Want dit was geen finish die me ligt.”

“In het begin was het eerlijk gezegd een slaapverwekkende etappe”, liet hij optekenen door zijn team Trek-Segafredo na z’n dopingcontrole. “Ik was echt aan het wachten op de finale, tot de adrenaline door de aderen zou stromen. En dat gebeurde ook. Op het eind werd er echt gekoerst.”

“In de sprint was er chaos, zoals altijd. Fabio (Felline) en Toms (Skuijns) brachten me op vijf kilometer naar voren. Dat deden ze goed, ik zat in uitstekende positie en kon die ook houden. Op twee km van het eind wisten we dat het smaller werd. Ik zat daar nog goed, maar meteen daarna verloor ik wel wat plaatsen omdat allerlei teams me van achteruit nog voorbij vlogen en ik zelf niet echt kon opschuiven. In de sprint zelf ging ik dan weer enkele jongens voorbij. Achtste, daar kan ik mee leven, zeker op zo’n aankomst die me niet ligt.”

De rit naar Colmar is door veel renners aangeduid met stip. Te lastig voor de sprinters, een aanval zou wel eens kunnen lonen. “Ik denk dat veel renners die rit in hun hoofd hebben”, eindigde hij. “Het zal een strijd worden om mee te gaan in de vlucht wellicht. Het wordt een hard dag, dat weet ik nu al en zelf moet ik het nog eens in detail bekijken wat mogelijk is.”