Miljardair en gewezen presidentskandidaat Ross Perot overleden

De Amerikaanse miljardair en gewezen presidentskandidaat Ross Perot is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie gemeld aan Amerikaanse media.

De Texaanse oliemiljardair Ross Perot is overleden. Perot was in de jaren 90 een bekend politiek figuur. Hij nam toen als onafhankelijke kandidaat deel aan de verkiezingen. Zowel in 1992 als in 1996 deed hij een gooi naar het presidentschap. Vooral in 1992 speelde hij een opvallende rol in de presidentsrace, door 19 procent van de stemmen binnen te halen - vooral ten koste van George Bush senior. De miljardair wordt door de Amerikaanse pers omschreven als 'excentriek'.

Perot was ook de oprichter van de Amerikaanse Hervormingspartij (Reform Party). Zijn eigen partij is echter in 2000 aan interne strubbelingen ten onder gegaan. De aartsconservatieve Pat Buchanan en de natuurkundige John Hagelin betwistten elkaar het leiderschap van de partij.