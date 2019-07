Train World herdenkt overlijden Delvaux met tentoonstelling

Het spoorwegmuseum Train World in Schaarbeek organiseert vanaf oktober een tentoonstelling rond Paul Delvaux. Het is dit jaar immers 25 jaar geleden dat de kunstenaar overleed.

Vanaf oktober 2019 zullen zowat vijftig schilderijen, prenten en litho’s van de Belgische kunstenaar, Delvaux, tentoongesteld worden, waaronder ook enkele van zijn bekendere werken. Dat werd dinsdag bevestigd door Pieter Jonckers, de directeur van Train World.

Eén van de aanleidingen van de tentoonstelling is het 25 jaar overlijden van de schilder. Hij stierf in 1994, op 97-jarige leeftijd. Daarnaast was Delvaux ook een treinfanaat. ‘Een derde van zijn werken is gewijd aan alles wat met treinen te maken heeft’, aldus Jonckers.

Kuifje en LEGO

Naast Delvaux kregen ook de stripheld Kuifje en het speelgoed LEGO een tentoonstelling in Train World. De LEGO tentoonstelling lokte ongeveer 125.000 bezoekers. ‘Het zou mooi zijn als onze Delvaux-expo evenveel belangstelling zou wekken’, vindt Jonckers.

De Delvaux-expo loopt vanaf 22 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020. Wegens de op- en afbraak van de tentoonstelling zal Train World uitzonderlijk voor het publiek gesloten zijn vanaf 14 oktober tot en met 21 oktober 2019 en vanaf 16 maart tot en met 17 maart 2020.