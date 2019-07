Koppel sleept ivf-centrum voor de rechter na geboorte tweeling

Een koppel uit New York sleept een fertiliteitskliniek uit Los Angeles voor de rechter, nadat de vrouw beviel van een tweeling die geen genetische band had met de ouders.

Het koppel, in de gerechtsdocumenten vernoemd als AP en YZ, zochten hulp bij CHA Fertility, een fertiliteitscentrum in Los Angeles, na jaren vruchteloos proberen om zelf zwanger te worden. In september 2018 deelde het centrum mee dat het koppel twee meisjes verwachtte. Hun verbazing was groot toen uit de echo’s na drie maanden en na vijf maanden zwangerschap bleek dat de vrouw twee jongens verwachtte.

Toen AP en YZ uitleg vroegen aan de eigenaars van het centrum, verzekerden zij hen dat ze toch twee meisjes verwachtten. Echo’s zouden namelijk niet altijd juiste informatie geven. De vrouw beviel toch van twee jongens, die geen uiterlijke gelijkenis hadden met de ouders. AP en YZ zijn van Aziatische afkomst, de baby’s vertoonden geen Aziatische kenmerken.

DNA

Na DNA-tests werd duidelijk dat de baby’s niet genetisch gelinkt waren aan de ouders, maar ook niet aan elkaar. ‘Na de DNA-test bleek dat baby A genetisch gelinkt was aan koppel A, en baby B gelinkt was aan koppel B, waardoor AP en YZ de voogdij moesten afstaan, en dus twee kinderen kwijt waren’, staat in de gerechtsdocumenten. Het koppel weet niet wat er met hun eigen embryo’s gebeurde. Ze denken dat ze nooit werden ingepland, of vernietigd werden door het fertiliteitscentrum.

De advocaten van het koppel spannen een rechtszaak aan met zestien aanklachten, waaronder medische wanpraktijken, nalatigheid, roekeloosheid, moedwillig wangedrag, bedrog en frauduleuze verzwijging.

Volgens de advocaten spendeerden AP en YZ meer dan 100.000 dollar aan de behandeling, voor medicatie, reiskosten, en het loon van de dokters. ‘De beklaagden hebben permanente emotionele schade opgelopen waarvan ze nooit zullen helen’, staat te lezen in de gerechtsdocumenten. ‘AP onderging zowel fysieke als emotionele schade, waarvoor ze nog steeds in behandeling is.’