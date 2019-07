Egypte gaat het Britse veilinghuis Christie’s aanklagen na de verkoop van een 3.300 jaar oude buste van de farao Toetanchamon. Het vraagt ook aan politiedienst Interpol om het geveilde beeld op te sporen.

Vorige week werd bij veilinghuis Christie’s in Londen een beeld van de god Amon geveild. Het beeldje heeft de herkenbare trekken van Toetanchamon, sinds de ontdekking van zijn graf door Howard Carter in 1922 de bekendste farao. Het beeld in kwartsiet is 28,5 centimeter hoog en meer dan 3.000 jaar oud. Het beeld bracht ruimt 5,2 miljoen euro op.

Egypte wil het beeld nu kostte wat het kost terughalen. Volgens de Egyptische archeoloog en voormalige minister van antiquiteiten Zahi Hawass werd het beeld in de jaren 70 gestolen uit de tempel van ­Karnak in Luxor. ‘Er zijn toen nog gelijkaardige ­objecten gestolen. De eigenaars hebben Christie’s valse informatie bezorgd’, zei hij.

De NCAR, de Egyptische commissie die zich bezighoudt met het terughalen van antiquiteiten, heeft dinsdag aan de internationale politieorganisatie Interpol gevraagd om het beeldje op te sporen, omdat de benodigde eigendomspapieren zouden ontbreken.

De Egyptenaren gaan zelfs nog een stap verder: volgens de Britse BBC gaat Egypte een advocatenbureau in Groot-Brittannië aanstellen om Christie’s aan te klagen voor de verkoop van het beeld. ‘De Britten laten ons geen andere optie dan ze aan te klagen om het gestolen erfgoed terug te krijgen’, aldus de Egyptische minister Khaled al-Enany aan de BBC.

Christie’s zegt dat het beeld in 1985 bij Heinz Herzer in München werd gekocht door de huidige eigenaar. Het zou ‘al in de jaren 60’ bij prins Friedrich Wilhelm von Thurn und Taxis zijn beland, die het in 1973 of 1974 verkocht aan een andere verzamelaar, de Oostenrijker Joseph ­Messina. ‘Het is uiterst belangrijk dat wij kunnen bewijzen wie de recente eigenaars zijn en dat zij het object op wettelijke ­wijze hebben verworven’, zei een woordvoerder van Christie’s voor de verkoop.

Maar dat geloven de Egyptenaren dus niet. De NCAR-commissie roept Groot-Brittannië op de eventuele export van de buste te verbieden totdat de eigendomspapieren gezien zijn door de Egyptische autoriteiten. Het dreigt ook met ‘mogelijke gevolgen’ voor de archeologische missies in Egypte. Momenteel gaat het om achttien projecten.