‘Stranger things’-actrice Millie Bobby Brown ontwerpt collectie voor Converse

Het derde seizoen van Stranger things breekt Netflix-records en daar pikt ook hoofdrolspeelster Millie Bobby Brown, die de rol van Eleven vertolkt, een graantje van mee.

Voor Converse mocht ze een collectie ontwerpen die geïnspireerd is op haar liefde voor de zee. Zij selecteerde de kleuren, prints en materialen.

Introducing Millie by You, a new collection from Millie Bobby Brown that highlights Millie’s love for the ocean and its animals as well as DIY fashion. Available in the US and Western Europe, July 11. See more: https://t.co/3itU2Iyaar #ConverseByYou pic.twitter.com/1llxxSWXbP