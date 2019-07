Stella McCartney lanceert nieuwe collectie geïnspireerd op Beatles

Voor haar nieuwe collectie heeft Stella McCartney zich laten inspireren door de Beatles-film Yellow submarine.

De Britse modeontwerpster, de dochter van Paul McCartney, maakte de collectie ‘All together now’ nadat ze de film uit 1968 had herbekeken.

‘Ik ging onlangs naar een voorstelling van de digitale herlancering van Yellow Submarine’, zegt McCartney in een mededeling. ‘Ik had de film niet meer gezien sinds ik jong was, en hij blies me eerlijk gezegd omver. Hij raakte mij op een manier die ik niet had verwacht. Vooral het idee van mensen samenbrengen. Die boodschap is politiek nog nooit zo relevant geweest.’

Op de kledingstukken staan slogans, personages en kleurrijke prints die geïnspireerd zijn op de film. De collectie, die nu te koop is, werd op het Glastonbury Festival gelanceerd door Billie Eillish.